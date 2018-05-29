«Молочный мир» слил в канализацию 19 000 тонн творожной сыворотки

Непроданную творожную сыворотку работники ОАО «Молочный мир» по приказу руководства сливали в канализацию.

Чтобы списать товар с учета на сыворотку оформляли бестоварные накладные в адрес СПК, сообщает пресс-служба Комитета госконтроля.

Оперативники финансовой милиции установили, что с января 2015 года по май 2017 года не подтверждены транспортировка и списание из ОАО в СПК более 19 тысяч тонн творожной сыворотки.

По мнению контролеров, молокоперерабатывающие предприятия ближайших регионов работали с неполной загрузкой и могли бы ее переработать.

В отношении руководителей цеха ЦМП ОАО «Молочный мир» возбуждено уголовное дело по статье «превышение власти или служебных полномочий».