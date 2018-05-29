Президент ФРГ надеется на активизацию переговоров в «нормандском» формате

По словам президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, существует надежда на активизацию переговоров в «нормандском» формате.

Как заявил немецкий политик во время совместной с президентом Украины Петром Порошенко пресс-конференции в Киеве, «я надеюсь все же, что после тех переговоров, которые мы имели в Берлине, которые вы провели с федеральным канцлером, президентом Эммануэлем Макроном в Аахене. Я думаю, что все эти переговоры, и беседа канцлера в Сочи будут способствовать активизации «нормандского» процесса».

Он подчеркнул, важность «нормандского» процесса во избежание дальнейшей эскалации ситуации на Донбассе и выполнения Минских договоренностей.

Ранее Порошенко заявил о согласовании и координации шагов с канцлером Германии Меркель и президентом Франции Макроном о проведении встречи в «нормандском» формате в ближайшее время, скорее всего в Париже в начале июня, напоминает УНИАН .

В ходе выступления на международном форуме «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех», организованном экспертной инициативой «Минский диалог», Александр Лукашенко заявил, что необходимо погасить конфликт в Украине.

Он считает, что «до сих пор полностью не выполнен ни один пункт минских соглашений».

Также глава государства вновь подтвердил предложение, озвученное еще 2014 года об «участии белорусских военнослужащих в международном миротворческом контингенте под эгидой ООН. Естественно, только в случае согласия сторон конфликта и соответствующего официального решения Совета безопасности».