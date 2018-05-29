Австрийский канцлер позвонил Лукашенко и позвал в гости

Телефонный разговор между Себастьяном Курцем и Александром Лукашенко состоялся 29 мая по инициативе австрийской стороны.

Коллеги обсудили наработанные между странами контакты в различных сферах и сошлись во мнении, что их нельзя потерять, сообщает пресс-служба белорусского президента.

Курц пригласил главу Беларуси посетить Австрию. Приняв приглашение, Лукашенко в свою очередь пригласил собеседника приехать в нашу страну в сопровождении деловых кругов.

Стороны обсудили прошедший в Минске международный форум «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех» и запланированную осенью встречу основной группы Мюнхенской конференции по безопасности. Федеральный канцлер выразил готовность поддержать и оказать помощь в проведении этого мероприятия.

Лукашенко и Курц коснулись в разговоре темы функционирования белорусского сектора телекоммуникаций, в частности, работы на рынке и дальнейшего развития компании velcom, которая является дочерней компанией австрийского холдинга Telekom Austria AG.