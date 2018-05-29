В Минске дали названия двум улицам

На внеочередной сессии Мингорсовета были присвоены названия двум проектируемым улицам Минска.

Решение было принято сегодня, 29 мая, передает агентство Минск-Новости .

Проектируемая улица № 5 в границах пр. Партизанского – ул. Кулешова – ул. Шишкина получила название «Улица Евгения Мирковского» – в честь пограничника, Героя Советского Союза, который родился в Минске.

Проектируемая улица № 3 (от ул. Я. Лучины до ул. Чижевских) стала носить имя белорусского ученого Аркадия Смолича.