В Минске дали названия двум улицам

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На внеочередной сессии Мингорсовета были присвоены названия двум проектируемым улицам Минска.

Решение было принято сегодня, 29 мая, передает агентство Минск-Новости.

Проектируемая улица № 5 в границах пр. Партизанского – ул. Кулешова – ул. Шишкина получила название «Улица Евгения Мирковского» – в честь пограничника, Героя Советского Союза, который родился в Минске.

Проектируемая улица № 3 (от ул. Я. Лучины до ул. Чижевских) стала носить имя белорусского ученого Аркадия Смолича.

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Тэги: улицы Минска топонимика Город: Минск

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