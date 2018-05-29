Минэкономики обсудило с британскими депутатами деревообработку

/ Беларусь-ЕС
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Министерство экономики Беларуси 29 мая обсудило с делегацией парламента Великобритании во главе с руководителем межпартийной группы по Беларуси Джоном Виттингдэйлом направления для расширения двустороннего взаимодействия.

Первый замминистра Дмитрий Крутой рассказал британской делегации о развитии белорусской деревообработки, финансовой сферы и IT-cектора, а также о потенциальных направлениях для расширения двустороннего взаимодействия, сообщает пресс-служба Минэкономики.

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Тэги: Беларусь-Великобритания Персона: Дмитрий Крутой Джон Виттингдэйл Город: Минск

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