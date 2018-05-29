«По копейкам мы уже повышение закончили». Семашко анонсировал удорожание бензина

В правительстве пока не определились с дальнейшей тактикой изменения цен на автомобильное топливо, однако их повышение в ближайшее время неизбежно, заявил, отвечая на вопрос БелаПАН, заместитель премьер-министра Владимир Семашко 29 мая на открытии Белорусского промышленного форума.

«По копейкам мы уже повышение закончили, — сказал вице-премьер. — Для справки скажу, что за последние полтора месяца нефть подорожала на 30%: было 60 долларов за баррель, а сейчас уже 80. Что нам делать? У обоих НПЗ инвестиционная программа — на 1,7 млрд долларов на Мозырском НПЗ и 1,6 млрд долларов — на «Нафтане». Их же надо «отбивать», обслуживать кредиты, и это надо делать за счет прибыли заводов».

«Поэтому повышение (цен на топливо. — БелаПАН.) неизбежно. Другое дело — его тактика. Есть разные мнения на этот счет. Пока окончательного решения нет», — сказал заместитель премьер-министра.

В 2018 году бензин дорожал девять раз: 8 февраля — на 2 копейки, 10, 15, 24, 30 марта, 4, 14 апреля, 12 и 15 мая — на копейку. Дизтопливо дорожало восемь раз (в феврале—марте и мае синхронно с бензином) и дешевело — дважды (14 и 27 апреля — оба раза на копейку).

Ранее источник в нефтехимической отрасли сообщил, что в течение нескольких месяцев планируется повысить белорусские цены на автомобильное топливо до уровня цен на приграничных заправках в России. Предполагалось, что этот этап повышения внутренних цен на топливо продлится до мая, однако цены на бензин в России продолжают стремительно расти.

Как отмечали специалисты, решение о поэтапном повышении цен на топливо обусловлено убыточной деятельностью нефтеперерабатывающих заводов. В начале 2018 года убытки от реализации топлива на внутреннем рынке примерно в два раза превышали прибыль от экспорта.

По словам руководителя государственного концерна «Белнефтехим» Игоря Ляшенко, если мировые цены на «черное золото» останутся на сегодняшнем уровне, это приведет к увеличению стоимости автомобильного топлива.