Фотофакт. Танцевавшую на BMW девушку пока не нашли

Милиция продолжает поиски девушки, которая на улице Зыбицкой в Минске взобралась на багажник автомобиля BMW 640i и повредила его.

Как сообщали Naviny.by, инцидент произошел в ночь со 2-го на 3-е мая.

Cотрудниками уголовного розыска были изъяты записи с камер видеонаблюдения и было установлено, что девушка танцевала рядом с автомобилем, а спустя несколько минут залезла на багажник BMW, сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Девушке на вид 20-25 лет, среднего телосложения, волосы темно-русые. Она была одета в черные штаны, белую майку с черной полосой. Носила солнцезащитные очки.