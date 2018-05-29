Фотофакт. Танцевавшую на BMW девушку пока не нашли

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Милиция продолжает поиски девушки, которая на улице Зыбицкой в Минске взобралась на багажник автомобиля BMW 640i и повредила его.

Как сообщали Naviny.by, инцидент произошел в ночь со 2-го на 3-е мая.

Cотрудниками уголовного розыска были изъяты записи с камер видеонаблюдения и было установлено, что девушка танцевала рядом с автомобилем, а спустя несколько минут залезла на багажник BMW, сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Девушке на вид 20-25 лет, среднего телосложения, волосы темно-русые. Она была одета в черные штаны, белую майку с черной полосой. Носила солнцезащитные очки.

Фото: ГУВД Мингорисполкома

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Тэги: девушка BMW Зыбицкая Город: Минск

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