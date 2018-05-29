Семашко: вопрос по российскому газу мы решили наполовину

По словам заместителя председателя правительства Беларуси Владимира Семашко, в настоящее время вопрос по российскому газу стороны решили наполовину.

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В частности, рассказал он, уже оговорена формула ценообразования и установлена фиксированная цена на «голубое топливо» в 2018 и 2019 годах — 129 и 127 долларов за тысячу кубометров соответственно.

Теперь же предстоит новый этап переговоров, чтобы определиться с формулой ценообразования, созданием единого рынка электроэнергии на Евразийском интеграционном поле.