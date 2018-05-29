Неизвестный инвестор купил на аукционе участок вблизи заказника «Лебяжий»

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Аукцион по продаже части территории торгового дома «Ждановичи», примыкающего к заказнику «Лебяжий», прошел 29 мая. За участок до последнего боролись два участника.

На участие в торгах было подано 5 заявок, но основная борьба развернулась между двумя участниками — ОДО «Айрон» и ООО «Сетко интернешнл», сообщает Realt.by. Именно эта неизвестная компания и победила в драматичных торгах, забрав участок за 20 миллионов рублей (около 10 миллионов долларов).

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В последние минуты торгов борьба была особенно интересной. Сначала соперники добавляли по 100-50 рублей, затем по 10-5 рублей, но ООО «Сетко интернешнл» положила конец торгам после того, как добавила еще 500 тысяч рублей.

Рядом с рынком «Ждановичи» построят жилой квартал

Проданный участок граничит с улицами Тимирязева, Ратомской и с ландшафтно-рекреационной зоной заказника. На месте сезонного рынка и «Поля чудес» планируется строительство порядка 60 000 кв.м жилья. Предполагается, что это будет малоэтажная застройка. Также там построят детский сад на 230 мест и школу на 510 мест.

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Тэги: Лебяжий пруд Лебяжий строительство жилья Айрон Сетко интернешнл аукцион Город: Минск

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