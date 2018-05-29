«Ролан Гаррос». Саснович вышла во второй круг, Соболенко завершила борьбу

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Белорусская теннисистка Александра Саснович (55-й номер мирового рейтинга) вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции.

29 мая в матче первого круга Саснович обыграла Денису Аллертову (103) из Чехии — 6:4, 6:3.

Во втором круге Саснович встретится с 18-й сеянной Кики Бертенс (22) из Нидерландов, которая сегодня на старте турнира выбила из борьбы белоруску Арину Соболенко (48) — 6:2, 6:1.

Ранее завершила борьбу и Виктория Азаренко (84), проигравшая в первом круге Катерине Синяковой (54) из Чехии — 5:7, 5:7.

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Тэги: Ролан Гаррос Персона: Виктория Азаренко Александра Саснович Арина Соболенко Кики Бартенс Катерина Синякова Дениса Аллертова

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