Гомельский журналист получил четыре протокола из милиции за день

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Константина Жуковского обвиняют в сотрудничестве без аккредитации в МИД с телеканалом «Белсат».

Всего 28 мая журналист получил по почте семь писем: четыре протокола и три повестки в отделы внутренних дел и суды. 26 мая по почте он получил два аналогичных протокола из милиции, сообщает БелаПАН.

С начала года в отношении Жуковского составили более 20 протоколов за «незаконное изготовление продукции СМИ».

«Я не понимаю, когда представители демократической общественности выезжают за границу и говорят, что в Беларуси улучшилась ситуация с правами человека, говорят о какой-то демократизации. Раньше за сотрудничество с "Белсатом" репрессировали в основном меня и Ларису Щирякову. Сейчас журналистов по аналогичной статье тягают в милицию и суды в Витебске, Могилеве, Глубоком. Репрессии растут, суммы штрафов превышают десятки тысяч долларов, какое улучшение?» — сказал журналист.

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Тэги: диктатура власть-СМИ незаконное изготовление продукции СМИ Белсат Персона: Константин Жуковский Город: Гомель

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  • Когда журналисты соизволит разобраться хотя бы поверхностно с проблемой,которую они освещают,тогда им и перестанут приходить повестки,особенно белсат,это наемники,работающие за вознаграждение,напишут все,что угодно,но только не правду,имею опыт,поэтому и пишу!