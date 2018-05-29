Могилевский мясокомбинат произвел колбасу на месяц раньше заявленной даты

Полтонны могилевской колбасы перевозили в Тульскую область, но управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям запретило ввоз мясных изделий.

При проведении контроля установлено, что фактическая дата выработки продукции «Руляда папричная» — 24 апреля. В удостоверении качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов, а также ветеринарном сертификате, выданном белоруской государственной ветеринарной службой, была указана другая дата — 24 мая, сообщает БелаПАН .

Часть перевозимой продукции вернули отправителю в связи с отсутствием гарантий качества и безопасности.