Могилевский мясокомбинат произвел колбасу на месяц раньше заявленной даты

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Полтонны могилевской колбасы перевозили в Тульскую область, но управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям запретило ввоз мясных изделий.

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При проведении контроля установлено, что фактическая дата выработки продукции «Руляда папричная» — 24 апреля. В удостоверении качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов, а также ветеринарном сертификате, выданном белоруской государственной ветеринарной службой, была указана другая дата — 24 мая, сообщает БелаПАН.

Часть перевозимой продукции вернули отправителю в связи с отсутствием гарантий качества и безопасности.

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Тэги: белорусское мясо Могилевский мясокомбинат Россельхознадзор Город: Могилев

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