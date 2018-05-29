Стали известны подробности убийства журналиста Бабченко

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Народный депутат Антон Геращенко обнародовал детали и обстоятельства убийства российского журналиста в Киеве.

По его словам, Бабченко застрелили на пороге его квартиры по улице Никольско-Слободская.

«В доме закончился хлеб. Аркадий пошел в магазин. Убийца его поджидал на лестничной клетке в подъезде. Когда Аркадий открыл дверь квартиры, убийца подло, в спину, сделал несколько выстрелов в спину Аркадию Бабченко», — написал Геращенко на своей странице в Facebook.

По мнению политика, Бабченко убили спецслужбы РФ, которые отомстили тому за регулярную критику российских властей.

Издание «Украинская правда» сообщило, что в Бабченко стреляли трижды.

Киевская полиция заявила, что первая версия убийства — профессиональная деятельность журналиста.

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Тэги: убийство журналиста Персона: Антон Геращенко Аркадий Бабченко Город: Киев

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