Стали известны подробности убийства журналиста Бабченко

Народный депутат Антон Геращенко обнародовал детали и обстоятельства убийства российского журналиста в Киеве.

По его словам, Бабченко застрелили на пороге его квартиры по улице Никольско-Слободская.

«В доме закончился хлеб. Аркадий пошел в магазин. Убийца его поджидал на лестничной клетке в подъезде. Когда Аркадий открыл дверь квартиры, убийца подло, в спину, сделал несколько выстрелов в спину Аркадию Бабченко», — написал Геращенко на своей странице в Facebook.

По мнению политика, Бабченко убили спецслужбы РФ, которые отомстили тому за регулярную критику российских властей.

Издание «Украинская правда» сообщило, что в Бабченко стреляли трижды.

Киевская полиция заявила, что первая версия убийства — профессиональная деятельность журналиста.