Лукашенко: БРСМ стал надежным партнером государства в проведении молодежной политики

Александр Лукашенко считает общественное объединение «Белорусский республиканский союз молодежи» «надежным партнером государства в проведении молодежной политики». Об этом президент заявил в приветствии, направленном участникам 43-го съезда БРСМ.

Фото из архива пресс-службы президента Беларуси

«БРСМ объединяет в своих рядах тысячи талантливых, энергичных, любящих Беларусь граждан. Союз стал надежным партнером государства в проведении молодежной политики, достойно продолжает и развивает лучшие традиции нашего народа», — говорится в поздравлении, которое приводит пресс-служба президента.

Глава государства обратил внимание, что реализуемые Белорусским республиканским союзом молодежи проекты направлены на формирование у молодого поколения таких качеств, как ответственность, трудолюбие, патриотизм, уважение к истории родной земли.

«Уверен, результатом съезда станут новые идеи и перспективные проекты, объединяющие молодежь», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Напомним, БРСМ был создан в 2002 году путем объединения общественных организаций «Белорусский союз молодежи» и «Белорусский патриотический союз молодежи». Организация является правопреемником общественных объединений «Белорусский патриотический союз молодёжи», «Белорусский союз молодежи» и Ленинского Коммунистического Союза Молодежи Беларуси (Комсомола), видоизменив его логотип, изменив устав, но сохранив влияние и оргструктуру.

В составе БРСМ восстановлена детская пионерская организация, с новым логотипом и названием «Белорусская республиканская Пионерская организация» (БРПО), а также традиции Октябрят. Цвет пионерского галстука «красно-зелёный» — символизируя государственный флаг.