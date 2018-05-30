Марадона ищет усиление для брестского «Динамо»

Председатель правления футбольного брестского «Динамо» Диего Марадона, судя по всему, не в восторге от игры его команды. В своем Instagram аргентинец написал, что думает об усилении клуба.

«Смотрю на игру и думаю об усилении состава», – написал 29 мая Марадона.

Во вторник в 9-м туре «Динамо» принимало «Днепр» и упустило победу на добавленных минутах – матч завершился вничью 1:1.

Брестчане после победы над борисовским БАТЭ в финале Кубка Беларуси (19 мая, 3:2) не могут выиграть в чемпионате страны. 23 мая в 8-м туре команда сыграла на выезде вничью со «Слуцком» (1:1).

На данный момент брестское «Динамо» занимает 8-е место с 11 очками.

Напомним, о подписании трехлетнего контракта с 57-летним Марадоной брестский клуб объявил 15 мая. Аргентинец будет заниматься вопросами стратегического развития, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию.

Марадона приступит к работе после окончания чемпионата мира-2018 в России в июле.

Диего Марадона — чемпион мира 1986 года и вице-чемпион мира 1990 года. В 2008-2010 годах возглавлял сборную Аргентины. Долгие годы страдал от наркотической зависимости, лечился от алкоголизма.