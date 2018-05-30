Литва прекратила пропуск грузовиков через границу из-за сбоя

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Из-за сбоя программного обеспечения не работают базы данных для таможенного оформления и литовская сторона прекратила оформлять грузовики на границе.

Фото: gpk.gov.by

Проблема коснулась всех литовских пунктов пропуска на границе с Беларусью, сообщает пресс-служба Госпогранкомитета Беларуси.

Погранкомитет рекомендует перевозчикам учитывать данную информацию и выбирать альтернативные маршруты движения. На данный момент с белорусской стороны в пункте пропуска «Бенякони» в очереди стоят 137 грузовиков, на «Каменном Логе» — 270, на пункте «Привалка» — 76, в «Котловке» — 70.

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Тэги: граница Литва таможня очередь

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