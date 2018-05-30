Директор могилевского спорткомплекса «Олимпиец» обвиняется во взяточничестве

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Занимающие руководящие посты должностные лица могилевского  спорткомплекса «Олимпиец» обвиняются в получении взятки. Уголовное дело расследуется в отношении директора и начальника учебно-спортивного отдела госучреждения «Могилевский областной центр олимпийского резерва по легкой атлетике и игровым видам спорта» (спорткомплекс «Олимпиец»).

Обвиняемые приняли от индивидуального предпринимателя денежные средства за предоставление спортивного зала для тренировок, а также за размещение внутренней рекламы в спорткомплексе.

Действия должностных лиц квалифицированы следствием по ч.2 ст.430 (получение взятки группой лиц) УК.

К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает Следственный комитет.

По мнению следователей, действия обвиняемых могли носить системный характер. В связи с этим они просят граждан, обладающих информацией о противоправной деятельности фигурантов, проинформировать правоохранительные органы по телефонам: 8 (0222), 298-129.

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Тэги: коррупция взятки Город: Могилев

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