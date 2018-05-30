В Гродно ГАИ задержала беременную с 3,02 промилле алкоголя

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Инцидент произошел накануне вечером в городе на Немане. Наряд ДПС остановил автомобиль «Дэу» с нетрезвой беременной женщиной за рулем.

Фото pixabay.com

В ходе разбирательства выяснилось, что 37-я водитель находится на восьмом месяце беременности.

Чтобы избежать лишения прав за пьянство за рулем 23-летняя пинчанка сказала, что беременна

В ГАИ она сообщила, что выпила на даче джина, после чего отправилась в магазин за молоком.

Проведенное освидетельствование показало содержание алкоголя — 3,02 промилле.

Напомним, в начале марта 34-летняя сельчанка из Пинского района решила отметить с подругами женский праздник, после чего села за руль. Освидетельствование показало 2,7 промилле алкоголя в крови. Как отмечалось, женщина находилась на 20-й неделе беременности.

27 февраля во время совещания Совета безопасности Александр Лукашенко подчеркнул, что необходимо принять жесткие меры за вождение в нетрезвом состоянии.

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Тэги: беременная пьянство за рулем Город: Гродно

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