В суд направлено уголовное дело бывшего чиновника Госкомитета по стандартизации

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Генеральная прокуратура изучила и направила в Минский городской суд для определения подсудности уголовное дело в отношении бывшего начальника департамента контроля и надзора за строительством Государственного комитета по стандартизации.

Обвиняемому инкриминировано то, что он в один из дней августа 2013 года, возглавляя специализированную инспекцию департамента, действуя из корыстных побуждений, при пособничестве супруги и знакомого принял от владельца коммерческой организации взятку в размере 15 тыс. долларов.

Он же через своего знакомого с января по начало февраля 2015 года принял от того же лица взятку в размере 20 тыс. долларов и другие материальные ценности на общую сумму 30,5 тыс. рублей, а через свою супругу с 7 по 30 июня 2017 года приобрел у заместителя генерального директора одного из унитарных предприятий выгоду имущественного характера в виде оплаченного туристического тура для себя, супруги и дочери стоимостью 4,8 тыс. рублей.

Действия обвиняемого квалифицированы как получение взятки (ч. 3 ст. 430 УК), действия супруги — как пособничество в получении взятки (ч. 6 ст. 16 и ч. 3 ст. 430 УК), действия знакомого — как пособничество в получении взятки (ч. 6 ст. 16 и ч. 3 ст. 430 УК), покушение на мошенничество (ч. 1 ст. 14 и ч. 4 ст. 209 УК), подстрекательство к даче взятки (ч. 5 ст. 16 и ч. 2 ст. 431 УК).

Уголовное дело находилось в производстве главного управления по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции Следственного комитета, пишет БелаПАН.

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Тэги: коррупция взятки

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