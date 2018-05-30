«На высоте окажутся самые образованные, компетентные и креативные». Лукашенко напутствовал выпускников

30 мая, в день последних звонков, Александр Лукашенко направил приветствие белорусским выпускникам. Его текст приводит агентство БЕЛТА .

«Сейчас мысли, планы и мечты каждого из вас устремлены в будущее. Каким оно будет, во многом зависит от выбора профессионального пути и реализации своего призвания. Куда бы ни вел этот поиск, помните: вы нужны своей Родине», — говорится в приветствии.

Глава государства подчеркнул, что пропуском в благополучную жизнь будут усердие и трудолюбие. «В условиях профессиональной конкуренции на высоте окажутся самые образованные, компетентные и креативные», — обратил внимание президент.

Последние звонки и торжественные мероприятия для выпускников учреждений общего среднего образования страны прошли по всей стране с 10 до 11 часов.

