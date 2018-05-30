По прогнозам 30-градусная жара сохранится в Беларуси и в четверг

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30 мая в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности в связи с 30-градусной жарой. По прогнозам синоптиков, она сохранится по юго-западу страны и 31 мая.

По Беларуси и в Минске ожидается 30-градусная жара. Может пасть столетний температурный рекорд

Ночью в четверг температура составит 9-15 градусов, днем — 19-25. По юго-западу страны ночью ожидается плюс 16-19, днем — 26-30 градусов.

31 мая будет преимущественно без осадков. Ветер ночью ожидается слабый, днем северный, северо-восточный 4-9 м/с, по востоку порывы достигнут 14 м/с, сообщает Белгидромет.

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Тэги: Белгидромет

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