Совет Республики принял к сведению «декрет о тунеядцах»

В среду, 30 мая, верхняя палата белорусского парламента приняла к сведению Декрет президента № 1 о содействии занятости (в простонародье — «декрет о тунеядцах»).

По словам главы Минтруда и соцзащиты Ирины Костевич, действие документа будет способствовать стимулированию занятости, самозанятости, поддержке предпринимательской инициативы, а также сможет легализовать трудовую деятельность граждан.

17 мая депутаты Палаты представителей рассматривали новый декрет «о тунеядстве». Его поддержали все депутаты за исключением двух представителей оппозиции — Елены Анисим и Анны Канопацкой.

Министерство труда обещает сформировать базу «тунеядцев» до 1 декабря. А уже в 2019 году признанные «тунеядцами» граждане будут обязаны платить за газ, подогрев воды и теплые батареи по стопроцентным тарифам.