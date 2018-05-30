Совет Республики принял к сведению «декрет о тунеядцах»

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В среду, 30 мая, верхняя палата белорусского парламента приняла к сведению Декрет президента № 1 о содействии занятости (в простонародье — «декрет о тунеядцах»).

По словам главы Минтруда и соцзащиты Ирины Костевич, действие документа будет способствовать стимулированию занятости, самозанятости, поддержке предпринимательской инициативы, а также сможет легализовать трудовую деятельность граждан.

17 мая депутаты Палаты представителей рассматривали новый декрет «о тунеядстве». Его поддержали все депутаты за исключением двух представителей оппозиции — Елены Анисим и Анны Канопацкой.

Министерство труда обещает сформировать базу «тунеядцев» до 1 декабря. А уже в 2019 году признанные «тунеядцами» граждане будут обязаны платить за газ, подогрев воды и теплые батареи по стопроцентным тарифам.

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Тэги: Совет Республики налог на тунеядцев декрет № 3 декрет № 1

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