В Минске покажут «Лето» — фильм о лидере группы «Кино» Викторе Цое

В Минске 5 июня выходит в прокат фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова «Лето» — о лидере группы «Кино» Викторе Цое.

Фильм вошел в основную программу Каннского кинофестиваля, где получил награду за лучший саундтрек. Открытый предпремьерный показ картины состоится в кинотеатре velcom cinema, сеть Silver Screen, 5 июня в 19:00.

На роль Цоя было отсмотрено около 2500 человек. Нужного актера создатели фильма нашли в корейских агентствах — это 36-летний Тео Ю.

«Для кого-то он будет похож на Цоя, для кого-то нет, но внешность не самое главное. Режиссер нашел в Тео какое-то иное качество, которое было у Цоя, некоторую инопланетность что ли. Он другой, — говорит продюсер Илья Стюарт. — Тео очень талантливый артист. Приехать в Россию, не знать ни слова по-русски и играть одну из главных ролей, да еще и культового музыканта, это не простая задача. Но Тео настолько предан своей работе, что после наших съемок он даже заговорил на русском».

Роль Майка Науменко — друга Виктора Цоя, исполнил Роман Билык, лидер группы «Звери».

Лента во многом посвящена отношениям Цоя с Майком Науменко, его женой Натальей и тем, кто был в авангарде рок-движения Ленинграда в начале 80-х.

Фильм «Лето» снят в черно-белом стиле. Для полного погружения в атмосферу того времени некоторые моменты были сняты на пленку старыми камерами.

Картина рассказывает про события, которые происходили до записи первого альбома группы «Кино». В фильме звучат любимые многими «Алюминиевые огурцы», «Восьмиклассница», «Бездельник № 2» и другие, в общей сложности зрители услышат 11 песен Виктора Цоя.