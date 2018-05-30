Объявлена программа «Джазовых вечеров-2018» у Ратуши

Организаторы фестиваля «Джазовые вечера с Банком БелВЭБ», который будет проходить в Минске на сцене у Ратуши по субботам с 23 июня по 7 июля, объявили программу мероприятия. Минчан и гостей столицы своими выступлениями порадуют музыканты из Беларуси, Бразилии, Франции, Кубы, США, России, Израиля, Германии.

В рамках шестого сезона «Джазовых вечеров» зрителей ждет инструментальная и вокальная джазовая музыка самых разных стилей и направлений: от классического джаза и свинга до бибопа, этно и смус-джаза. Концерты будут проходить с 20:30 до 23:00, вход свободный.

В числе хэдлайнеров этого года солист Mingus Big Band Алекс Сипягин (США), солист SWR Big Band Клаус Райхшталлер (Германия), пианистка Billy Cobham Band Камелия Бен Насер (Франция). При содействии посольства США в «Джазовых вечерах» примет участие молодой американский септет Jonah Levine Collective.

Активное участие в проекте примут и белорусские музыканты. Среди них уже известные Premier Orchestra, «Квартет Павла Орлова», Lu Krukovskaya Project, «Джаз-трио Евгении Летун», а также саксофонист, выходец из Беларуси Алексей Losh Малахов, сумевший добиться признания на европейской джазовой сцене.

Каждая джазовая суббота будет тематической, а все вечера объединит джазовая пьеса, известная каждому любителю этого жанра.

23 июня — «Латиноамериканский джаз»

Жоандер Сантос — вокал, гитара (Бразилия), Алекс Сипягин — труба (США), Алексей Losh Малахов (Германия), Владимир Михнович — саксофон (Беларусь), Дмитрий Бударин — тромбон (Россия — Беларусь) в сопровождении Premier Orchestra, а также Minimal Groove Band (Беларусь).

30 июня — «Традиции и современность»

Claus Reichstaller Quartett (Германия), Jonah Levine Collective (США), Квартет Павла Орлова (Беларусь-Россия).

7 июля — «В джазе только девушки»

Camelia Ben Naceur Trio (Франция-Куба), Сиван Арбель — вокал (Израиль), Lu Krukovskaya Project (Беларусь), Джаз-трио Евгении Летун (Беларусь).