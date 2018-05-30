Биржа: белорусский рубль упал ко всем валютам на торгах 30 мая

/ Экономика
Просмотров: 315 Комментариев: 0

30 мая на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль снизился к доллару, евро и российскому рублю.

На 31 мая будут следующие официальные курсы:

  • доллар — 2,0225 белорусского рубля (+ 0,0018 пункта, вырос на 0,09%);
  • евро — 2,3442 белорусского рубля вырос (+ 0,0053 пункта, 0,23%);
  • российский рубль — 3,2331 белорусского рубля за 100 российских (+ 0,0070 пункта, 0,22%).

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Фьючерсы на нефть Brent постепенно растут и находятся на уровне 75,7 доллара за баррель.

В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами «завтра» на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, на 11.30 понизился на 4,83 копейки и составил 62,5937 рубля.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Тэги: валюта

Другие материалы на эту тему:

Лев Марголин. ТАЛАКА. Народ безмолвствует – доллар продолжит расти

Лев Марголин. ТАЛАКА. Народ безмолвствует – доллар продолжит расти

Беларусь и Россия пытаются слезть с «долларовой иглы»

Беларусь и Россия пытаются слезть с «долларовой иглы»

МВД раскрывает схемы вывода валюты в теневой сектор

МВД раскрывает схемы вывода валюты в теневой сектор

Лукашенко: выездная пошлина предлагалась в качестве примера

Лукашенко: выездная пошлина предлагалась в качестве примера

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте