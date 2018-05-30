Костевич привела примеры трудных жизненных ситуаций, дающих освобождение от налога «на тунеядцев»

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30 мая министр труда и социальной защиты Ирина Костевич перечислила некоторые, так называемые, трудные жизненные ситуации, которые могут дать отсрочку или освобождение от налога «на тунеядцев».

По словам Костевич, к ним таким ситуациям может быть отнесен уход за больными родственниками, часто болеющим ребенком старше семи лет.

«Если человек в поиске работы, но уровень его квалификации и вакансии в регионе несопоставимы, то тоже какой-то лаг времени будет предоставляться», — цитирует министра агентство БЕЛТА.


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30 мая верхняя палата белорусского парламента приняла к сведению Декрет президента № 1 о содействии занятости (в простонародье — «декрет о тунеядцах»).

По словам главы Минтруда и соцзащиты Ирины Костевич, действие документа будет способствовать стимулированию занятости, самозанятости, поддержке предпринимательской инициативы, а также сможет легализовать трудовую деятельность граждан.

17 мая депутаты Палаты представителей рассматривали новый декрет «о тунеядстве». Его поддержали все депутаты за исключением двух — Елены Анисим и Анны Канопацкой.

Министерство труда обещает сформировать базу «тунеядцев». В соответствии с декретом они будут оплачивать по полным тарифам горячее водоснабжение, газовое и теплоснабжение.

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Тэги: налог на тунеядцев декрет № 3 Персона: Ирина Костевич

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