Зоозащитники Беларуси обратились к президенту за помощью

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Зоозащитные организации Беларуси опубликовали совместное видеообращение к президенту страны.

Александра Лукашенко зоозащитники просят о содействии для принятия на законодательном уровне мер, которые позволят гуманизировать отношение государства к бездомным животным.

Предложения зоозащитников позволят отказаться от жестоких методов (отстрел, умерщвление) регулирования численности бездомных животных и сократить соответствующие расходы государства.

В частности, предлагается ввести налог на разведение животных и обязательное чипирование кошек и собак, перепрофилировать государственные пункты временного содержания животных в приюты, ужесточить ответственность за жестокое обращение с животными.

«Безнадзорные животные — это кошки и собаки, которые были брошены своими хозяевами, либо их потомки. Мы убеждены, что необходимо бороться с причиной возникновения проблемы, то есть предотвращать появление бездомных собак и котов, как это успешно практикуется в Европе», — считают зоозащтники.

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Тэги: бездомные животные зоозащитники Персона: Александр Лукашенко

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