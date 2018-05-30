Вакульчик не исключил, что Беларусь и Украина обменяются «шпионами»

/ Политика
Просмотров: 111 Комментариев: 0

Председатель Комитета государственной безопасности Валерий Вакульчик полагает, что Беларусь и Украина могут обменяться «шпионами» — осужденным у нас в стране Павлом Шаройко и находящемся под судом в Юрием Политикой.

Как заявил глава спецслужбы, такой опыт уже имеется, пишет ТАСС. Некоторое время назад «мы обменяли кадрового разведчика, которого мы задержали несколько лет назад, на наших граждан, которые были задержаны в другом государстве».

Суд над украинским гражданином Павлом Шаройко по обвинению в шпионаже завершен — он получил более 8 лет лишения свободы, сообщил БелаПАН 23 мая посол Украины в Беларуси Игорь Кизим. Точный срок наказания и дату вынесения приговора он уточнить не смог.

СБУ удалила сообщение о попытке КГБ Беларуси завербовать гражданина Украины

20 ноября официальный представитель КГБ Дмитрий Побяржин заявил журналистам: Шаройко признал, что является сотрудником кадрового аппарата военной разведки Украины и работал в Беларуси под прикрытием.

По информации КГБ, Шаройко «создал агентурную сеть из граждан Беларуси, которые за денежное вознаграждение выполняли его задания по сбору сведений разведывательного характера в военно-политической сфере».

Его деятельность якобы координировал сотрудник главного управления разведки Минобороны Украины Скворцов, который действовал под прикрытием должности советника украинского посольства в Минске, был объявлен персоной нон грата и выслан из Беларуси.

Министерство обороны Украины информацию КГБ опровергло.

Лукашенко рассказал, как обсуждал с Порошенко «шпионское дело»

Дело белоруса Юрия Политики, обвиняемого Украиной в шпионаже, будет рассматривать Новозаводской районный суд Чернигова. Как сообщил БелаПАН начальник управления информации МИД Андрей Шупляк, такое решение 29 мая принял апелляционный суд Черниговской области.

Когда состоится новое заседание по делу, пока неизвестно. «В Новозаводском суде нам сообщили, что пока не получили материалов дела», — сказал Шупляк.

Юрий Политика был задержан СБУ 16 июня 2017 года в автобусе Чернигов — Гомель в пункте пропуска «Новые Яриловичи» Черниговского пограничного отряда.

Сюжет: Дело «шпиона Шаройко»

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Тэги: Беларусь-Украина задержание белоруса в Украине задержание Шаройко Персона: Валерий Вакульчик Юрий Политика Павел Шаройко

Другие материалы на эту тему:

Украинский «шпион» Павел Шаройко получил более 8 лет колонии

Украинский «шпион» Павел Шаройко получил более 8 лет колонии

Двадцать одна девушка и один парень. Как киевляне учат белорусский язык

Двадцать одна девушка и один парень. Как киевляне учат белорусский язык

Продает ли Беларусь Украине оружие и военную технику

Продает ли Беларусь Украине оружие и военную технику

Украина хочет создать в Минске СП по сборке самолетов. Москва недовольна

Украина хочет создать в Минске СП по сборке самолетов. Москва недовольна

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте