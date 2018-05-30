Вакульчик не исключил, что Беларусь и Украина обменяются «шпионами»

Председатель Комитета государственной безопасности Валерий Вакульчик полагает, что Беларусь и Украина могут обменяться «шпионами» — осужденным у нас в стране Павлом Шаройко и находящемся под судом в Юрием Политикой.

Как заявил глава спецслужбы, такой опыт уже имеется, пишет ТАСС . Некоторое время назад «мы обменяли кадрового разведчика, которого мы задержали несколько лет назад, на наших граждан, которые были задержаны в другом государстве».

Суд над украинским гражданином Павлом Шаройко по обвинению в шпионаже завершен — он получил более 8 лет лишения свободы, сообщил БелаПАН 23 мая посол Украины в Беларуси Игорь Кизим. Точный срок наказания и дату вынесения приговора он уточнить не смог.

20 ноября официальный представитель КГБ Дмитрий Побяржин заявил журналистам: Шаройко признал, что является сотрудником кадрового аппарата военной разведки Украины и работал в Беларуси под прикрытием.

По информации КГБ, Шаройко «создал агентурную сеть из граждан Беларуси, которые за денежное вознаграждение выполняли его задания по сбору сведений разведывательного характера в военно-политической сфере».

Его деятельность якобы координировал сотрудник главного управления разведки Минобороны Украины Скворцов, который действовал под прикрытием должности советника украинского посольства в Минске, был объявлен персоной нон грата и выслан из Беларуси.

Министерство обороны Украины информацию КГБ опровергло.

Дело белоруса Юрия Политики, обвиняемого Украиной в шпионаже, будет рассматривать Новозаводской районный суд Чернигова. Как сообщил БелаПАН начальник управления информации МИД Андрей Шупляк, такое решение 29 мая принял апелляционный суд Черниговской области.

Когда состоится новое заседание по делу, пока неизвестно. «В Новозаводском суде нам сообщили, что пока не получили материалов дела», — сказал Шупляк.

Юрий Политика был задержан СБУ 16 июня 2017 года в автобусе Чернигов — Гомель в пункте пропуска «Новые Яриловичи» Черниговского пограничного отряда.