Во Всемирном банке опасаются повторения в Беларуси экономического кризиса

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Постоянный представитель Всемирного банка Алекс Кремер опасается повторения в Беларуси экономического кризиса 2015 года. Об этом он заявил 30 мая в Минске на пленарном заседании «Беларусь — место интеграции Запада и Востока. Будущее развитие промышленного потенциала республики» в рамках Белорусского промышленного форума.

Фото pixabay.com

«Мы слышим все эти вдохновляющие примеры экономического роста белорусской экономики. Но нас беспокоит тот факт, что нынешние экономические условия, которые вызвали кризис 2015 года, могут повториться», — сказал он.


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По словам Кремера, основная причина валютного кризиса 2015 года состояла в том, что «страна тратила больше, чем зарабатывала».

При этом он отметил, что траты госсектора перекладываются на частный бизнес, в основном корпоративный.

«Через трудные времена Беларусь прошла таким образом: не госсектор сократил свои траты, а частный сектор заставили это сделать посредством жесткой денежно-кредитной политики через очень высокие банковские ставки, чтобы вернуть платежный баланс в исходное состояние», — сказал Кремер.

Он назвал принципы, которые могли бы быть реализованы в белорусской экономике:

  • действительное представление госсектором государственных интересов;
  • внедрение мировых стандартов бухгалтерского учета; профессионализация советов директоров (его члены должны разбираться в своей сфере и быть специалистами);
  • разделение коммерческой и социальной функций госпредприятий;
  • поощрение и наказание руководства предприятия за выполнение или невыполнение финансовых показателей, финансовая и бюджетно-налоговая дисциплина;
  • политика справедливой конкуренции, создание равных условий работы для государственного и частного секторов экономики.

«Пример Китая показал: необязательно все приватизировать, создание равных условий привело к тому, что неэффективные госпредприятия просто ушли с рынка», — подытожил Кремер.

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Тэги: Всемирный банк экономический кризис Персона: Алекс Кремер

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