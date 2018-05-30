Во Всемирном банке опасаются повторения в Беларуси экономического кризиса

Постоянный представитель Всемирного банка Алекс Кремер опасается повторения в Беларуси экономического кризиса 2015 года. Об этом он заявил 30 мая в Минске на пленарном заседании «Беларусь — место интеграции Запада и Востока. Будущее развитие промышленного потенциала республики» в рамках Белорусского промышленного форума.

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«Мы слышим все эти вдохновляющие примеры экономического роста белорусской экономики. Но нас беспокоит тот факт, что нынешние экономические условия, которые вызвали кризис 2015 года, могут повториться», — сказал он.

По словам Кремера, основная причина валютного кризиса 2015 года состояла в том, что «страна тратила больше, чем зарабатывала».

При этом он отметил, что траты госсектора перекладываются на частный бизнес, в основном корпоративный.

«Через трудные времена Беларусь прошла таким образом: не госсектор сократил свои траты, а частный сектор заставили это сделать посредством жесткой денежно-кредитной политики через очень высокие банковские ставки, чтобы вернуть платежный баланс в исходное состояние», — сказал Кремер.

Он назвал принципы, которые могли бы быть реализованы в белорусской экономике:

действительное представление госсектором государственных интересов;

внедрение мировых стандартов бухгалтерского учета; профессионализация советов директоров (его члены должны разбираться в своей сфере и быть специалистами);

разделение коммерческой и социальной функций госпредприятий;

поощрение и наказание руководства предприятия за выполнение или невыполнение финансовых показателей, финансовая и бюджетно-налоговая дисциплина;

политика справедливой конкуренции, создание равных условий работы для государственного и частного секторов экономики.

«Пример Китая показал: необязательно все приватизировать, создание равных условий привело к тому, что неэффективные госпредприятия просто ушли с рынка», — подытожил Кремер.