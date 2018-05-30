Обновленный проект декрета № 5 «Об иностранной безвозмездной помощи» в ближайшее время представят президенту

Изменения и дополнения в декрет № 5 «Об иностранной безвозмездной помощи» в ближайшее время будут представлены на рассмотрение главы государства.

«В ближайшее время декрет будет внесен для рассмотрения главой государства, и мы надеемся, что административные барьеры в совершенствовании порядка приема и регистрации помощи иностранных благотворителей исчезнут», — сказала 30 мая на пресс-конференции в Минске начальник управления гуманитарной деятельности департамента по гуманитарной деятельности Управления делами президента Инга Горбунцова.

В частности, в проекте декрета предусматриваются льготы по декларированию безвозмездной помощи. Более четко прописывается, что является налогооблагаемой базой. «Это важно для общественных организаций, в которых иногда нет бухгалтеров, которые бы правильно все это оформили и отразили в налоговой декларации», — пояснила представитель департамента.