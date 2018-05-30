Подготовлен ряд акций в защиту Куропат, где скоро откроют ресторан

Представители демократических организаций запланировали ряд акций в защиту Куропат, где в ближайшие дни хотят открыть ресторан «Поедем поедим».

В 50 метрах от Куропат еще несколько лет назад планировалось создать развлекательный комплекс «Бульбаш-холл», однако его строительство было заморожено. В ближайшие дни на этом месте должен открыться ресторан «Поедем поедим». В управлении торговли Минского райисполкома подтвердили, что заведение с таким названием было внесено в торговый реестр в начале февраля этого года.

31 мая активисты планируют передать в Миноблисполком и Министерство культуры обращение с протестом против открытия возле Куропат развлекательного заведения. «Есть все признаки провокаций. Открытие центра запланировано на дни 30-летия со дня открытия Куропат», — сообщил сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец 30 мая на пресс-конференции в Минске.

«Прокуратура в 2012 году уже признавала незаконным строительство на этом участке земли развлекательного заведения возле Куропат. Однако затем охранная зона была сокращена. Несколько раз заявлялось, что развлекательные заведения откроются, но, вероятно, не находилось владельцев. В итоге они появились. Мы можем продолжить настаивать на том, что эта территория все же является охранной зоной», — сказал политик.

Активисты планируют обратиться к владельцам здания с предложением отказаться от его использования в качестве ресторана и создать там музей сталинских репрессий. «Им будет в таком случае реклама как жертвователям», — сказал Северинец.

В ближайшие выходные активисты намерены провести акции в защиту Куропат, в том числе поставить возле урочища палатку. «Планируем на открытии центра стоять с тарелками, на которых нарисованы мишени. После открытия можно войти в ресторан с буклетами о Куропатах, рассказывать об истории этого места, почему нельзя открывать здесь развлекательное заведение», — сказал Северинец.

3 июня политические и общественные активисты планируют присоединиться к митингу-реквиему «День памяти о геноциде», посвященному 30-летию открытия Куропат. Заявку на проведение этого мероприятия в Куропатах в воскресенье с 13 до 16 часов направила Консервативно-христианская партия — БНФ. 29 мая было получено разрешение Миноблисполкома, сообщил БелаПАН заместитель председателя КХП-БНФ Юрий Беленький. «Беларусь понесла огромные потери во времена коммунистической российской империи и особенно в период массовых расстрелов людей российским НКВД в 1937—1941 годах. Мы зажжем свечи, возложим цветы на могилах жертв нашего народа», — сказал политик.