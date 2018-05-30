Украинский министр предложил сжечь Москву

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян после известия о гибели журналиста Аркадия Бабченко на своей странице в социальной сети разместил жесткое сообщение.

Фото со страницы Владимира Омеляна в соцсети

По словам чиновника, «цель империи варваров — разрушить все, что они не способны покорить, понять, украсть».

Министр убежден, что Кремль и Москву «невозможно изменить или перевоспитать — только сжечь».

Российского журналиста Аркадия Бабченко был застрелен в Киеве на пороге дома вечером 29 мая. МВД опубликовало фоторобот предполагаемого убийцы.