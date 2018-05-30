В мае в Беларуси наблюдается дефляция, — первый вице-премьер

По словам первого заместителя председателя правительства Василия Матюшевского, в последнее время в Беларуси происходит снижение цен.

Как отметил чиновник в среду, 30 мая, на совместном заседании палат Национального собрания, «в мае у нас в стране наблюдается дефляция».

По данным Национального статистического комитета, индекс потребительских цен на товары и услуги в апреле по сравнению с мартом составил 100,3%, а с декабрем 2017-го – 102,8%.

Александр Лукашенко на встрече с главой Федерация профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой подчеркнул, что не видит оснований для роста цен в Беларуси. Он считает, что если кто-то неоправданно их поднимает, то действует исключительно из собственных интересов, чтобы получить большую прибыль.

28 апреля на совещании с руководством Житковичского райисполкома и предприятий региона глава государства заявил, что для роста цен может быть «только одна причина — чтобы в карман торгашам больше положить». «Не надо этого допускать. Контролируйте», — поручил глава государства.