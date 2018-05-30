В Госдепе считают, что религиозным общинам в Беларуси сложно зарегистрироваться

Религиозные общины в Беларуси по-прежнему испытывают сложности с регистрацией, говорится в докладе внешнеполитического ведомства США о международной ситуации в 2017 году со свободой религии в мире.

В разделе, посвященном Беларуси, отмечается особое положение Белорусской православной церкви. Ей предоставлены права и привилегии, которых нет у других религиозных групп, хотя закон признает историческую важность «традиционных» конфессий — католицизма, иудаизма, ислама и лютеранства.

В докладе отмечается, что закон запрещает любую деятельность незарегистрированных религиозных групп. При этом подчеркивается, что некоторые религиозные общины, в том числе баптистской направленности, испытывают трудности с регистрацией.

Все зарегистрированные религиозные группы должны получать разрешения властей на проведение мероприятий за пределами своих территорий, в том числе на прозелитическую деятельность. Закон также требует получать разрешение на ввоз и распространение религиозной литературы.

В документе отмечается, что, по данным правозащитников, представители БПЦ и католической церкви имеют доступ к заключенным их веры, в то время как мусульмане и протестанты такой возможности лишены.

В докладе говорится, что протестанты и другие религиозные меньшинства по-прежнему испытывают трудности с получением зданий для использования в качестве храмов.

Руководители еврейской общины, отмечают авторы доклада, продолжают выражать озабоченность по поводу ежегодного празднования православной церковью дня мученика Гавриила Белостокского — ребенка, который якобы был замучен евреями в 1690 году. Община также обеспокоена случаями вандализма на еврейских кладбищах.

В докладе отмечается, что в сентябре 2017 года сотрудники посольства США и приглашенная американская делегация встретились с представителями министерств культуры и иностранных дел, а также прокурорами для обсуждения проблем сохранения объектов еврейского наследия.

Сотрудники посольства также встречались с еврейскими группами для обсуждения проблемы антисемитизма и сохранения еврейского религиозного наследия. Кроме того, они встречались с католиками, протестантами, свидетелями Иеговы, членами Международного общества сознания Кришны и другими религиозными группами, активистами гражданского общества и адвокатами для религиозных групп, чтобы обсудить государственные ограничения на регистрацию и деятельность религиозных меньшинств.