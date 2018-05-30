Матюшевский: необоснованный рост зарплат приведет к негативу

По словам первого вице-премьера Василия Матюшевского, рост зарплат, опережающий производительность труда, может привести к ускорению инфляции и допустить этого нельзя.

Как заявил чиновник, выступая 30 мая на совместном заседании двух палат белорусского парламента, в Беларуси «нельзя допустить опережающий рост зарплат над ростом производительности труда. Необоснованный рост зарплат чреват ускорением инфляции и усилением давления на платежный баланс».

Матюшевский также подчеркнул, что необоснованный рост зарплат может привести к усилению давления на валютный рынок и может спровоцировать рост долговой нагрузки на государство.

«Сегодня предприятия направляют на погашение долгов значительную часть выручки. Проблему долгов можно решить только в случае увеличения добавленной стоимости, которую создают предприятия», — отметил первый вице-премьер.

Решение этой задачи, добавил он, «невозможно без повышения эффективности госсектора».

По словам Матюшевского, правительство занимается долговой проблемой госпредприятий.

«Проблема больших долгов характерна для государственных и частных предприятий. Вопрос крайне непростой. Правительство с участием международных экспертов занимается созданием долгового рынка», — сказал он.

Первый вице-премьер напомнил, что на прошлой неделе глава государства подписал указ, предоставивший банкам новые инструменты работы с проблемными долгами.

«Документ открывает возможность продажи проблемных долгов, прощения и конвертации долга в акционерный капитал предприятий», — отметил Василий Матюшевский.