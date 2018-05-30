Убийство Бабченко заказали профессиональному киллеру — глава полиции

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Председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев рассказал о некоторых деталях расследования убийства журналиста.

Князев заявил, что в Аркадия Бабченко стрелял профессиональный киллер и добавил, что злоумышленников было несколько, передает УНIАН.

В Киеве убили российского журналиста Аркадия Бабченко

«Любителей задерживают на месте преступления. Это преступление совершено намеренно неизвестными лицами. Нажать на курок пистолета нужен один человек, но подготовить такое преступление — одним человеком не обойдешься», — сказал Князев.

Глава Нацполиции отказался делиться другими деталями.

«Нельзя кому-либо из моих подчиненных и мне самому доводить обстоятельства, которые сейчас подлежат расследованию. Это было бы преступлением со стороны полицейских», — заключил он.

Стали известны подробности убийства журналиста Бабченко

Эксперты еще не приступали к изучению пуль, которыми был убит Бабченко, поскольку еще не получили судебного разрешения.

Аркадий Бабченко — российский военный журналист, оппозиционный к российским властям. С 2017 года он жил в Киеве.

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Тэги: убийство журналиста киллер Персона: Сергей Князев Аркадий Бабченко Город: Киев

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