Убийство Бабченко заказали профессиональному киллеру — глава полиции

Председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев рассказал о некоторых деталях расследования убийства журналиста.

Князев заявил, что в Аркадия Бабченко стрелял профессиональный киллер и добавил, что злоумышленников было несколько, передает УНIАН .

«Любителей задерживают на месте преступления. Это преступление совершено намеренно неизвестными лицами. Нажать на курок пистолета нужен один человек, но подготовить такое преступление — одним человеком не обойдешься», — сказал Князев.

Глава Нацполиции отказался делиться другими деталями.

«Нельзя кому-либо из моих подчиненных и мне самому доводить обстоятельства, которые сейчас подлежат расследованию. Это было бы преступлением со стороны полицейских», — заключил он.

Эксперты еще не приступали к изучению пуль, которыми был убит Бабченко, поскольку еще не получили судебного разрешения.

Аркадий Бабченко — российский военный журналист, оппозиционный к российским властям. С 2017 года он жил в Киеве.