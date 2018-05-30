Озвучена основная версия убийства журналиста Аркадия Бабченко

По словам главы Национальной полиции Украины Сергея Князева, правоохранители рассматривают профессиональную деятельность основной версией убийства в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко.

Фото pixabay.com

«Профессиональную деятельность потерпевшего мы считаем основным мотивом убийства», — отметил он.

Вместе с тем, отметил полицейский чиновник, следствие будет отрабатывать и другие версии.

Он считает, что одному совершить такое преступление было бы не под силу.

«Исполнитель является высокопрофессиональным киллером, но сам он спланировать это преступление не мог», — подчеркнул Князев.