Казахстанского бойца ЛНР осудили дома на 25 лет тюрьмы

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Карагандинской области приговорил 32-летнего Никиту Степина к 25 годам тюрьмы за участие в военных действиях против Украины на Донбассе.

Суд также признал его виновным в двойном убийстве, совершенном уже дома, в Казахстане, сообщает Аzattyq.org .

По версии следствия и обвинения, казахстанец умышленно участвовал в боевых действиях против ВСУ.

Во время обыска у него дома были обнаружены: «военный билет», удостоверение о присвоении казачьего чина и «награда» за освобождение Донбасса.

Сам Степин в своем последнем слове об участии в войне на востоке Украины повторил традиционные штампы российской пропаганды об «уничтожении русского населения».