Казахстанского бойца ЛНР осудили дома на 25 лет тюрьмы

/ Мир
Просмотров: 110 Комментариев: 2

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Карагандинской области приговорил 32-летнего Никиту Степина к 25 годам тюрьмы за участие в военных действиях против Украины на Донбассе.

Суд также признал его виновным в двойном убийстве, совершенном уже дома, в Казахстане, сообщает Аzattyq.org.

По версии следствия и обвинения, казахстанец умышленно участвовал в боевых действиях против ВСУ.

Во время обыска у него дома были обнаружены: «военный билет», удостоверение о присвоении казачьего чина и «награда» за освобождение Донбасса.

Сам Степин в своем последнем слове об участии в войне на востоке Украины повторил традиционные штампы российской пропаганды об «уничтожении русского населения».

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Тэги: Казахстан-Россия ЛНР сепаратизм Персона: Никита Степин Город: Луганск

Другие материалы на эту тему:

Представитель ДНР: Ситуация в Донбассе может быть заведена в тупик

Представитель ДНР: Ситуация в Донбассе может быть заведена в тупик

Дмитрий Растаев. В РИФМЕ ВРЕМЕНИ. Гуляй, душа!

Дмитрий Растаев. В РИФМЕ ВРЕМЕНИ. Гуляй, душа!

Что отвоевал Донбасс у Киева

Что отвоевал Донбасс у Киева

Порошенко посетил Мариуполь: этот город есть и будет украинским

Порошенко посетил Мариуполь: этот город есть и будет украинским

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте
  • Так срок то он получил за двойное убийство.....зачем передергивать....русофобиет пованивает...а вот скажите дешевые газ и нефть из России хорошо пахнут?
  • Дешевые? Беларусь покупала газ в 2017 году по 141,1$, а среднеевропейская цена была 180-190$. Огромная разница. В 2016 вообще разницы практически не было что "дружественная" вам Латвия к примеру, что Беларусь. Ну и типичный россиянин, чуть что про газзз. лучше бы платили наши эти 180, но такие как вы молчали бы и платили за всё рыночную цену. Это только русские могли придумать таможенный союз, в котором нет границ, но есть разные уровни дотаций предприятий - в итоге разные условия для предприятий.