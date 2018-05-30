Азаренко и Соболенко снялись с парного турнира «Ролан Гаррос»

Белорусская пара Виктория Азаренко/Арина Соболенко не выступят на Открытом чемпионате Франции по теннису, проходящему на парижских кортах «Ролан Гаррос».

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Сегодня должен был состояться их поединок с чешко-российским дуэтом Люси Шафаржова/Светлана Кузнецова, однако он отменен.

Причина — отказ от участия в соревнованиях белорусок.

Напомним, Азаренко и Соболенко уступили свои первые матчи в одиночном разряде: первая уступила чешке Катержиней Синяковой — 5:7, 5:7, а вторая проиграла голландке Кики Бертенс — 2:6, 1:6.