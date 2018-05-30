В Бресте к 16 годам колонии осудили 20-летнего парня

Судебная коллегия по уголовным делам Брестского областного суда вынесла приговор помощнику повара брестской пиццерии, который «с особой жестокостью» убил коллегу.

С осужденного взыскано в качестве возмещения морального вреда в пользу жены и брата убитого 30 тыс. рублей, сообщает БелаПАН . Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.

Преступление было совершено в Бресте в ночь на 31 декабря. Мужчина, работавший в пиццерии курьером, после новогоднего корпоратива пришел к себе домой с 20-летним коллегой. Тот хотел у него переночевать и утром уехать в Жабинку, где живет. В ходе возникшего конфликта гость избил хозяина квартиры. Ему было причинено 227 телесных повреждений, в том числе не менее 122 ударов ножами.

После этого молодой человек разбил на кухне окно и через него вылез из квартиры, расположенной на первом этаже. Во дворе многоэтажного дома он начал кричать. Соседи вызвали милицию, и молодого человека задержали.