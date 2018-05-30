В Бресте к 16 годам колонии осудили 20-летнего парня

/ Общество
Просмотров: 233 Комментариев: 0

Судебная коллегия по уголовным делам Брестского областного суда вынесла приговор помощнику повара брестской пиццерии, который «с особой жестокостью» убил коллегу.

С осужденного взыскано в качестве возмещения морального вреда в пользу жены и брата убитого 30 тыс. рублей, сообщает БелаПАНПриговор не вступил в силу и может быть обжалован.

Пришел в гости и зарезал. Житель Жабинки убил коллегу на Новый год

Преступление было совершено в Бресте в ночь на 31 декабря. Мужчина, работавший в пиццерии курьером, после новогоднего корпоратива пришел к себе домой с 20-летним коллегой. Тот хотел у него переночевать и утром уехать в Жабинку, где живет. В ходе возникшего конфликта гость избил хозяина квартиры. Ему было причинено 227 телесных повреждений, в том числе не менее 122 ударов ножами.

После этого молодой человек разбил на кухне окно и через него вылез из квартиры, расположенной на первом этаже. Во дворе многоэтажного дома он начал кричать. Соседи вызвали милицию, и молодого человека задержали.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Тэги: жестокое убийство Город: Брест

Другие материалы на эту тему:

Три жительницы Добруша по пьяни забили до смерти подругу

Три жительницы Добруша по пьяни забили до смерти подругу

«Считал ее своей собственностью». Минчанина судят за жестокое убийство любимой

«Считал ее своей собственностью». Минчанина судят за жестокое убийство любимой

«Пока дышал, тянулся за рюмкой». В Узде трех местных судят за жестокое убийство

«Пока дышал, тянулся за рюмкой». В Узде трех местных судят за жестокое убийство

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте