84-летний пенсионер с ножницами набросился на супругу — женщина госпитализирована

Ссоры с тяжелыми последствиями возникают не только у молодых, но и престарелых. В этом можно убедиться из драмы, разыгравшейся в одной столичной семье.

Как сообщили правоохранители, между пожилыми супругами возникла ссора. Не найдя словесных аргументов для защиты своей позиции, 84-летний мужчина схватил ножницы и три раза ударил жену в область груди.

Несмотря на то, что женщина получила тяжкие телесные повреждения, «скорую» она вызвала сама.