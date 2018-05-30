84-летний пенсионер с ножницами набросился на супругу — женщина госпитализирована

/ Происшествия
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Ссоры с тяжелыми последствиями возникают не только у молодых, но и престарелых. В этом можно убедиться из драмы, разыгравшейся в одной столичной семье.

Как сообщили правоохранители, между пожилыми супругами возникла ссора. Не найдя словесных аргументов для защиты своей позиции, 84-летний мужчина схватил ножницы и три раза ударил жену в область груди.

Несмотря на то, что женщина получила тяжкие телесные повреждения, «скорую» она вызвала сама.

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Тэги: ножницы Город: Минск

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