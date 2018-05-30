Ритейл-гиганты Auchan и X5 Retail переложили продукты на белорусские полки

Белорусский производитель ООО «Арлекс» осуществил крупные поставки торгового оборудования для российских сетей Auchan, X5 Retail, «Лента» и «Монетка». В ближайших планах — занять 10% российского рынка торгового и складского стеллажного оборудования, емкость которого оценивается примерно в 100 млн долларов в год, рассказали в компании «Арлекс».

Российский ритейл активно переходит на торговое и складское стеллажное оборудование из Беларуси. Крупные партии уже используются торговыми сетями Auchan и X5 Retail, в том числе гипермаркетами «Карусель» и супермаркетами «Перекресток». Белорусские стеллажи и кассовые узлы от «Арлекса» также приглянулись ритейлерам «Лента» и «Монетка». География поставок — от Москвы до Екатеринбурга. Каждый контракт измеряется сотнями тысяч долларов.

ООО «Арлекс» рассчитывает в ближайшие год-два занять 8-10% российского рынка торговых и складских стеллажей. С этой целью в России создано дочернее предприятие, которое занимается исключительно сбытом и сопровождением коммерческих контрактов.

«Конкуренция в России очень высокая, причем как среди местных производителей, так и импортеров. Нам удалось выйти и закрепиться на рынке не только благодаря соотношению цены и качества, но и за счёт индивидуального подхода к инженерным решениям и высокой скорости реагирования на конкретные потребности заказчика. Там где российским производителям требуются месяцы, мы можем уложиться в несколько недель. А для зарубежных ритейлеров, которые активно расширяют свои сети, это очень важно», — объяснил директор ООО «Арлекс» Александр Цвирко.

Торговое оборудование выпускают в Минске. В 2017 году «Арлекс» переместил собственное производство на свободные площади «Мотовелозавода». Почти все процессы автоматизированы, а для работы с металлом применяются современные европейские станки и роботизированные системы. В частности, покраску готовых изделий осуществляет итальянский комплекс Taiss.

Более 80% продукции — серийного производства, а 20% поставок приходится на индивидуальные заказы.

«Нам удалось достаточно быстро модернизировать производство, адаптировав его под выпуск торгового и складского оборудования. Техника, которую мы сейчас используем, вдвое снижает влияние человеческого фактора и выполняет процессы с хирургической точностью. Современные компьютерные технологии дают возможность уделять больше внимания конструктиву изделия на этапе проектирования. Всё это и позволило вырваться вперед», — подчеркнул Александр Цвирко.

В Беларуси торговое оборудование «Арлекс» присутствует в магазинах практически всех ритейлеров. «На родном рынке мы уверенно доминируем. Но его емкость относительно невелика, что стимулирует нас работать на экспорт. Помимо России, наше оборудование поступает в страны Европы, например, в Литву и Францию», — добавил глава компании.

Компания «Арлекс» работает на рынке более 25 лет. Средняя численность сотрудников составляет около 130 человек. Среди основных направлений — производство торговых и складских стеллажей для ритейла и операторов складской логистики. Помимо этого, предприятие освоило производство собственных кассовых узлов и терминалов.