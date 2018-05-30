Россиянин попытался нарушить белорусскую границу

Жителя Краснодарского края задержали в пограничной зоне Гродненского района.

Мужчина 1985 года рождения хотел незаконно попасть в Польшу, сообщает пресс-служба ГПК.

При себе задержанный имел планшет с проложенным маршрутом к границе, два iPhone с сим-картами белорусских и российских операторов связи, загранпаспорт, злотые, евро и белорусские рубли.

В отношении гражданина России начали административный процесс за незаконное пересечение госграницы и пограничного режима. Ему грозит штраф в размере 100 базовых величин с депортацией и запретом въезда в нашу страну.