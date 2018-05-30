Заместитель премьера критично отозвался о президентском указе

/ Экономика
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Первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский сказал, что указ «О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств» нанес «невероятный ущерб» предприниматеьству.

Политик поддержал готовящуюся корректировку этого указа, передает БелаПАН.

В борьбе с лжепредпринимательством в Беларуси государственные органы «впали в крайности». Такое мнение Матюшевский высказал на совместном заседании обеих палат Национального собрания.

Матюшевский: необоснованный рост зарплат приведет к негативу

В последние годы бизнес-ассоциации и предприниматели неоднократно возмущались тем, что применение этого указа стало причиной санкций в отношении добросовестных предпринимателей.

В конце марта Совет по развитию предпринимательства вынес на общественное обсуждение проект о внесении изменений в указ № 488.

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Тэги: белорусский бизнес малое предпринимательство президентский указ Персона: Василий Матюшевский Город: Минск

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