Заместитель премьера критично отозвался о президентском указе

Первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский сказал, что указ «О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств» нанес «невероятный ущерб» предприниматеьству.

Политик поддержал готовящуюся корректировку этого указа, передает БелаПАН .

В борьбе с лжепредпринимательством в Беларуси государственные органы «впали в крайности». Такое мнение Матюшевский высказал на совместном заседании обеих палат Национального собрания.

В последние годы бизнес-ассоциации и предприниматели неоднократно возмущались тем, что применение этого указа стало причиной санкций в отношении добросовестных предпринимателей.

В конце марта Совет по развитию предпринимательства вынес на общественное обсуждение проект о внесении изменений в указ № 488.