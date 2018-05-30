Заместитель премьера критично отозвался о президентском указе
Первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский сказал, что указ «О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств» нанес «невероятный ущерб» предприниматеьству.
Политик поддержал готовящуюся корректировку этого указа, передает
В борьбе с лжепредпринимательством в Беларуси государственные органы «впали в крайности». Такое мнение Матюшевский высказал на совместном заседании обеих палат Национального собрания.
В последние годы бизнес-ассоциации и предприниматели неоднократно возмущались тем, что применение этого указа стало причиной санкций в отношении добросовестных предпринимателей.
В конце марта Совет по развитию предпринимательства вынес на общественное обсуждение проект о внесении изменений в указ № 488.
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