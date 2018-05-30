Матюшевский сказал, как остановить приток людей в Минск

Первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский высказался за принятие новой региональной политики — менять нужно многое.

Политик сообщил, что по итогам анализа экономики районов Витебской, Минской, Могилевской и Брестской областей, в том числе самого проблемного из них — Оршанского, правительство «вскрыло целый пласт проблем региональной экономики», передает БелаПАН .

«Слабость инфраструктуры, производства третьего и четвертого экономических укладов, проблемы с отчуждением неиспользуемых объектов, которых тысячи, отсутствие квалифицированного персонала — на это мы должны обратить внимание. Необходима новая региональная политика, только так мы остановим отток людей в Минск и областные центры», — отметил Матюшевский.

Первый вице-премьер напомнил, что Министерство экономики подготовило комплексный план новой индустриализации регионов до 2025 года. При его реализации экономика может прирастать до 2% ежегодно.