Начинается прокат белорусской детской приключенческой ленты «Правила геймера»

31 мая в кинопрокат выходит новая работа киностудии «Беларусьфильм» детский приключенческий фильм «Правила геймера».

Фильм рассказывает о современных детях, проводящих большую часть свободного времени за компьютером, которым пришлось столкнуться с реальной опасностью на пути к разгадке тайны старого княжеского дворца.

Фильм снял Игорь Четвериков, а все главные роли в фильме исполнили белорусские подростки — Марк Нестер, Данила Кармалин, Федор Сушко, Алина Рачковская, Игнат Скурко. Ребята самостоятельно исполняли сложные трюки при съемках под водой, в подземелье и преследовании на мотоцикле.

Также в фильме играют Сергей Чекерес, Валентина Гарцуева, Константин Михаленко, Александра Овчинникова и другие.

Съемки картины проходили в Минске, Несвижском замке и Бобруйской крепости.