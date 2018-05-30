Льготные кредиты почти вчетверо увеличили продажи Geely

Кредитная программа по покупке автомобилей Geely белорусской сборки позволила резко увеличить их продажи.

Об этом сообщил начальник отдела маркетинга и рекламы СЗАО «БелДжи» Владимир Подымако в рамках автомобильной выставки «Время кроссоверов», передает БелаПАН .

По итогам апреля два минских дилера реализовали 183 автомобиля этой марки, в марте ими было продано 53.

По словам Подымако, 80% автомобилей приобретают физические лица, из них 90% составляют продажи в кредит. В льготной программе кредитования на сегодняшний день участвуют три банка — «БПС-Сбербанк», «Беларусбанк» и «Белагропромбанк».

В последующие месяцы нынешнего года с учетом планов по расширению модельного ряда планируется, что на внутреннем рынке будет продаваться порядка 300 машин в месяц.

В настоящее время на заводе «БелДжи», который открылся с участием Александра Лукашенко в ноябре прошлого года, с конвейера сходит одна модель — Geely Atlas (NL-3). В зависимости от комплектации кроссовер стоит от 34,5 тыс. до 48 тыс. рублей.