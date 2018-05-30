«Репортеры без границ» возмущены спецоперацией СБУ

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Генеральный секретарь международной правозащитной организации Кристоф Делор осудил спецоперацию СБУ относительно инсценировки убийства журналиста Аркадия Бабченко.

«"Репортеры без границ" выражают свое глубочайшее негодование после раскрытия манипуляции Службы безопасности Украины, этого нового шага информационной войны», — заявил он в Twitter.

Делор подчеркнул, что правительству небезопасно «играть с фактами, особенно используя журналистов для их фейковых легенд».


Бабченко жив. Журналиста заказали за 30 тысяч долларов, но его спасла СБУ

СБУ официально рассекретила информацию о предотвращении покушения на убийство российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко, проживающего в Киеве. Днем ранее полиция сообщила о его убийстве в подъезде своего дома в Киеве. Украинские спецслужбы задержали организатора «убийства»: завербованного россиянами гражданина Украины. Он предложил бывшему участнику АТО 30 тысяч долларов за убийство Бабченко.

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Тэги: убийство Бабченко убийство журналиста информационная война СБУ Персона: Кристоф Делор Аркадий Бабченко Город: Киев

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