30 мая в Минске побит вековой температурный рекорд

/ Общество
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Как и предполагали Naviny.by, 30 мая в столице пал температурный рекорд, который держался более века – 101 год.

В среду воздух в Минске прогрелся до +29,4 градуса. Прежний максимум составлял 28,8 градуса (30 мая 1917 года).

Рекорды установлены и в других городах Беларуси: Витебске — 28 (было 27,6 в 1995 году), Могилеве — 29,8 (28,2 в 2007 году) и Гродно — также 29,8 (28,6 в 1963 году).

Теплее всего 30 мая было в Бресте — 31,3 градуса, однако в этом городе рекорд устоял (31,6 в 2005 году). Максимум дня для всей территории страны составляет 32,7 градуса выше нуля (в 1979 году на метеостанции в Березинском заповеднике).

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Тэги: погода температурные рекорды

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