Некляев о Бабченко: безотносительно ко всему: слава Богу, что живой!

/ Общество
Просмотров: 50 Комментариев: 0

Находящийся в Украине белорусский поэт и политик Владимир Некляев прокомментировал «воскрешение» российского журналиста Аркадия Бабченко.

По мнению Некляева, история с Бабченко стала «информационным бестселлером». Такую оценку событиям дал белорусский поэт на своей странице в Фейсбуке.

«Безотносительно ко всему: слава Богу, что живой! Потому что на самом деле могли убить, как убили Павла Шеремета — и не его одного», — написал Некляев.


Бабченко жив. Журналиста заказали за 30 тысяч долларов, но его спасла СБУ

Он также ссылается на разговор с бывшим сотрудником КГБ и СБУ с 35-летним стажем, который назвал случившееся «самодеятельным реалити-шоу», а не профессиональной работой спецслужб; «подарком украинской СБУ российскому ТВ», способному превратить драму в фарс.

Напомним, сообщения об убийстве Бабченко появились вечером 29 мая. Во второй половине дня 30 мая стало известно, что журналист жив – Бабченко невредимый пришел на пресс-конференцию СБУ.

Как оказалось, спецслужбам стало известно, что журналиста хотят убить и они инсценировали его гибель, чтобы найти исполнителя и заказчика. 

 

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Тэги: убийство Бабченко Персона: Владимир Некляев Аркадий Бабченко

Другие материалы на эту тему:

Бабченко жив. Журналиста заказали за 30 тысяч долларов, но его спасла СБУ

Бабченко жив. Журналиста заказали за 30 тысяч долларов, но его спасла СБУ

Бабченко о смерти Шеремета: «Вы зачем Пашу убили, уроды?»

Бабченко о смерти Шеремета: «Вы зачем Пашу убили, уроды?»

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте