Некляев о Бабченко: безотносительно ко всему: слава Богу, что живой!

Находящийся в Украине белорусский поэт и политик Владимир Некляев прокомментировал «воскрешение» российского журналиста Аркадия Бабченко.

По мнению Некляева, история с Бабченко стала «информационным бестселлером». Такую оценку событиям дал белорусский поэт на своей странице в Фейсбуке.

«Безотносительно ко всему: слава Богу, что живой! Потому что на самом деле могли убить, как убили Павла Шеремета — и не его одного», — написал Некляев.

Он также ссылается на разговор с бывшим сотрудником КГБ и СБУ с 35-летним стажем, который назвал случившееся «самодеятельным реалити-шоу», а не профессиональной работой спецслужб; «подарком украинской СБУ российскому ТВ», способному превратить драму в фарс.

Напомним, сообщения об убийстве Бабченко появились вечером 29 мая. Во второй половине дня 30 мая стало известно, что журналист жив – Бабченко невредимый пришел на пресс-конференцию СБУ.

Как оказалось, спецслужбам стало известно, что журналиста хотят убить и они инсценировали его гибель, чтобы найти исполнителя и заказчика.